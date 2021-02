De ESA kondigde van de week aan dat de E3 dit jaar weer zal terugkeren, ditmaal wel als een volledig digitaal evenement. In 2020 beleefde Geoff Keighley’s Summer Game Fest ook zijn debuut, wat volgens Keighley een moeilijk verhaal was, gezien de stand van de aanhoudende coronapandemie.

De industrieveteraan heeft nu op Twitter aangekondigd dat Summer Game Fest ook in 2021 weer zal terugkeren, waar hij ook meteen bij aangeeft dat het evenement dit jaar meer ‘condensed’ zal zijn. Vrij vertaald betekent dit dat we waarschijnlijk een show mogen verwachten waar meer gamenieuws in gepropt zit dan in het debuutjaar.

Wanneer het Summer Game Fest moet plaatsvinden is tot op heden nog niet bekend. Wanneer Keighley een datum aankondigt, dan kun je dat natuurlijk op PSX-Sense teruglezen.