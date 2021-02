Op 12 februari 2021 wordt Chinees Nieuwjaar gevierd en dan gaat het “jaar van de os” officieel van start. Om dat te vieren hebben de makers van de Chinese actie-RPG “Black Myth: Wukong” een nieuwe trailer online gezet om zo het nieuwe jaar goed in te zetten.

De trailer zelf geeft geen nieuwe info over het verhaal, maar we zien wel een hoop nieuwe gameplay. Ons hoofdpersonage van dienst neemt het op tegen hopen vijanden en de trailer eindigt dan ook nog eens met de onthulling van een enorme vijand, die hoogstwaarschijnlijk een baasgevecht in de game zal vormen.

Black Myth: Wukong is momenteel in de maak voor onder andere de PS5. Een precieze releasedatum hebben we nog steeds niet, maar we zullen sowieso nog lang moeten wachten. De nieuwe trailer check je hieronder.