Crash Bandicoot 4: It’s About Time is sinds vorig jaar verkrijgbaar op onder andere de PlayStation 4. De game is natuurlijk ook te spelen op de PlayStation 5 en dat via backwards compatibility. Er komt echter ook een PS5-versie aan, zo heeft Activision aangekondigd. Deze editie zal op 12 maart verschijnen.

Op de PlayStation 5 zal de game te spelen zijn in een 4K resolutie en dat op 60 frames per seconde. Ook de laadtijden zullen een stuk korter zijn en de 3D audio zou voor een nog betere beleving moeten zorgen in de game. Verder zal de game gebruikmaken van de adaptieve triggers, die je het gevoel van de wapens en gadgets beter overbrengen.

Mocht je de game al bezitten voor de PlayStation 4, dan kom je in aanmerking voor een gratis upgrade. Ook zal het mogelijk zijn om savedata over te hevelen van de PS4- naar de PS5-versie.