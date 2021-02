Little Nightmares II ligt vanaf morgen in de winkels voor de last-gen consoles en inmiddels zijn de eerste reviews online gegaan. Die schetsen een goed beeld van de kwaliteit van deze game, want het gemiddelde steekt ruim boven een 8 op moment van schrijven.

Het hoogste cijfer dat de game gekregen heeft is een 10.0 en het laagste staat op dit moment op een 6.0, dus de game krijgt tot zover in ieder geval alleen maar voldoendes. Dit stipt ook aan dat de game de moeite waard is als je het origineel erg kon waarderen.

Wil je daar helemaal zeker van zijn? Wacht dan onze review even af, die verschijnt op korte termijn.