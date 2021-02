Kazunori Yamauchi, de baas van de Japanse ontwikkelaar Polyphony Digital, heeft in een interview onthuld dat Gran Turismo Sport de voorbije jaren gefloreerd heeft als het op spelersaantal aankomt. Het totale aantal spelers over alle jaren heen staat nu momenteel zelfs boven de 9.5 miljoen en dat is volgens Yamauchi het resultaat van de voortdurend evoluerende identiteit van de franchise.

Bij elke titel probeerde de ontwikkelaar nieuwe uitdagingen aan te gaan en veranderingen aan te brengen. Gran Turismo Sport, bijvoorbeeld, legde meer nadruk op het esport-aspect, wat volgens hem waarschijnlijk de reden is waarom fans initieel minder enthousiast waren.

“As a result, we got 9.5 million users, but it didn’t sell explosively from the beginning, and it seemed that the understanding gradually progressed and the support increased over the three years”.