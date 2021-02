Column: Het is de hoogste tijd voor een Call of Duty: Warzone testomgeving – Vorig jaar lanceerde Activision samen met Infinity Ward en een reeks ondersteunende studio’s een nieuwe Battle Royale-game. Nadat ze het eerder in Black Ops 4 al probeerden, is Call of Duty: Warzone uiteindelijk hier om te blijven. Het kan gratis gespeeld worden op diverse platformen en is nu een klein jaar later nog altijd onverminderd succesvol. Een prachtig resultaat wat Activision ook in de inkomsten terugziet, want in combinatie met de Battle Pass is de Call of Duty omzet hoger dan ooit. Kortom, het gaat de game en Activision voor de wind. Er is echter toch een vervelende gewaarwording te constateren: de waardeloze aanpak van problemen.

Steevast gedoe met updates

Met het seizoensgebonden systeem krijgen de Call of Duty games om de zoveel tijd nieuwe content en aanpassingen. Dit zien we in Warzone terug in de uitbreiding van de map. Zo is het stadion open gegaan, is er een trein gaan rijden, zijn er metro’s toegevoegd en meer. Dat zijn toffe ontwikkelingen die de map Verdansk goed doen, dus daar geen verkeerd woord over. Ook betekent een nieuw seizoen vaak een aangepaste roulatie van standaard wapens en de toevoeging van een aantal nieuwe. Ook dat is goed voor de variatie in de gameplay, maar als intensieve speler van deze Battle Royale game is een ding steeds meer gaan opvallen.

Keer op keer als er een update op de game wordt losgelaten, breekt de hel los wat kleine en grote problemen betreft. Daar kunnen we een heel boek over schrijven, maar laten we dat niet doen en ons richten op de recente gebeurtenissen. Met de start van het huidige seizoen werden er nieuwe wapens geïntroduceerd, mede dankzij de integratie in Call of Duty: Black Ops Cold War. Binnen de kortste keren speelde vrijwel elke speler met de DMR 14, Type 63 of de Diamatti en dat het liefst in Akimbo opzet. Wat bleek? Deze wapens waren véél te krachtig en dus een uiterst effectief middel om andere spelers te doden.

Logischerwijs stapte iedereen naar die wapens over om enigszins een ‘eerlijke’ strijd te kunnen voeren, maar niets is zo vervelend als op (zeer) lange én korte afstand gedood te worden door een DMR die veel te sterk is. De ondergetekende heeft meermaals ervaren letterlijk niets te kunnen doen in dat soort confrontaties en het resultaat is dan natuurlijk snel dat de lol er vanaf gaat. Pas weken na de ‘ontdekking’ van deze wapens als zijnde zeer krachtig, kwam er een update uit die de boel nerfde, maar dat was niet genoeg. Weer een week later werd het allemaal grondig aangepakt en sindsdien is de diversiteit in gebruikte wapens weer veel groter.

Hinderlijke glitches

Het probleem met deze wapens is te herleiden naar een simpel punt: het is niet goed genoeg getest. En wat komt nu vaker voor in Warzone? Inderdaad, wapens die – al dan niet in combinatie met specifieke attachments – nogal krachtig blijken, waardoor ze een aanpassing vereisen. Nu test de ontwikkelaar op voorhand altijd de nieuwe toevoegingen, maar het is vrij frappant dat het in de live omgeving met enige regelmaat op een fiasco uitloopt. Een ander voorbeeld zijn de aanvalshelikopters met turrets, die heel kort aanwezig waren maar daar bleek al snel een probleem mee te zijn, waardoor ze weer zijn verdwenen. Tot op heden hebben we die helikopters nog niet terug mogen verwelkomen.

Voordat we verder op het testen ingaan is er nog een ander zeer vervelend aspect: glitches. Sommigen zitten er al vanaf het begin in, sommigen zijn met de start van het huidige seizoen geïntroduceerd. Een goed voorbeeld daarvan is dat je in Boneyard al dik twee maanden in een bepaalde loods door een muur heen kan kijken en ook effectief een speler kan doden, die jou dus nooit gezien heeft. Er zijn overigens meer van dat soort glitchende muren sinds eind vorig jaar. Of wat te denken van de stim glitch die keer op keer terugkeerde, tot grote frustratie van spelers die door een stim glitcher werden gedood. Of onzichtbaar worden, om maar wat te noemen. Ook zo vervelend.

En daar houdt het niet bij op. Een seizoen of twee geleden ontstond na het oppikken van je loadout bij gebruik van de heartbeat sensor steevast een soort lag spike, waardoor je letterlijk drie tot vijf seconden stil stond. Dit soms te midden van een gevecht. Of dit: tot de update van afgelopen weekend bevroren spelers om de haverklap bij het oppikken van hun loadout en begin dit seizoen hebben we meermaals ervaren dat we als speler niet eens meer wegkwamen en het gas moesten afwachten om in de Gulag terecht te komen. Allemaal van die bloedirritante glitches die het speelplezier ontzettend bederven en daarin ben ik niet de enige. Check Reddit, fora, Twitter en tig andere platformen en wat je keer op keer tegenkomt: mensen die dit aangeven.

De ontwikkelaar zal dit ongetwijfeld in de gaten houden, maar het heeft pakweg twee maanden – Ik herhaal: twee maanden – geduurd om dat op te lossen. Dat is niet alleen absurd, het is ook een beetje minachting van je spelerspubliek, zeker als ze zo vocaal zijn. Uiteindelijk worden dit soort stommiteiten wel opgelost, maar het duurt vaak ontzettend lang voordat er een effectieve aanpak op losgelaten wordt, waarna het probleem definitief van de kaart is. De snelle oplossing is vaak om bepaalde elementen tijdelijk uit te schakelen of weg te halen, zoals nu met de Armored Quads modus is gebeurd.

Overstappen naar een testomgeving

Wat heel veel live-games hebben is een testomgeving waar nieuwe updates voor de release worden losgelaten om te zien hoe het in de praktijk uitpakt. Dat is met Overwatch het geval, Rainbow Six Siege, The Division 2 en zo zijn er nog tientallen andere games op te noemen. Call of Duty: Warzone is in de kern een goede game, maar kan met alles er omheen nog zoveel beter zijn. De eerste stap daarin is om in ieder geval al die glitches en problemen te voorkomen, wat zo gedetecteerd kan worden in een testomgeving waar iedereen aan mee kan doen. Daarmee kunnen veel problemen op voorhand aangepakt worden in plaats van op de manier zoals het er nu halfbakken aan toe gaat.

Dit zou het speelplezier uiteindelijk nog meer ten goede komen, want enige vorm van frustratie die kan ontstaan door glitches neemt af. Zeker als de kans op aanwezigheid daarvan tot een minimum beperkt wordt. Nu kunnen we natuurlijk niet in de keuken van de ontwikkelaar kijken, maar de huidige staat van Call of Duty: Warzone en een enorme waslijst aan glitches en balansproblemen die de revue hebben gepasseerd, wekken de indruk dat het testen van dit alles door de ontwikkelaar niet echt als heel belangrijk wordt gezien. Met zo’n enorme community is dat zonde en jammer, want die verdient absoluut beter.

En nu ik me toch enigszins tot de ontwikkelaar richt: geef spelers alsjeblieft de optie om zelf het gasmasker in en uit te schakelen. Die automatische animatie is ook om horendol van te worden.