Bijna een jaar geleden brachten wij het nieuws dat Pumpkin Jack een nieuwe 3D platformer is voor gamers die van Jak and Daxter houden. De game is eind vorig jaar op de pc uitgekomen en is daar ook uitstekend op ontvangen. Om een beter beeld van de game te schetsen: Pumpkin Jack is een erg geslaagde combinatie tussen MediEvil en Jak and Daxter. Nu komt de game op 24 februari uit op de PlayStation 4. De originele lanceringstrailer kun je hieronder bekijken.

Toevallig heb ik Pumpkin Jack zelf al op de pc uitgespeeld. Naast het nodige platformwerk zijn er ook puzzels om op te lossen, wilde achtbaanritjes om te beleven en natuurlijk heel wat vijanden om te verslaan. De game is in 5 tot 8 uur uit te spelen en hoewel er zeker minpunten zijn, is het vooral een erg vermakelijke ervaring die best indrukwekkend is. Vooral als je bedenkt dat de hele game door één persoon is gemaakt.