Ubisoft heeft laten weten dat het bedrijf niet van plan is om Rainbow Six Quarantine nogmaals uit te stellen. De game staat nog steeds voor 2021 gepland en moet, om wat preciezer te zijn, voor 30 september uitkomen. Tijdens het bespreken van de kwartaalcijfers werd Ubisoft gevraagd of het bedrijf overweegt om de naam aan te passen, gezien de ongelukkige timing nu er sprake is van een pandemie. Volgens Ubisoft-topman Yves Guillemot wordt daar momenteel naar gekeken.

Rainbow Six Siege is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een waar multiplayerfenomeen en is onlangs zelfs de 70 miljoen spelers gepasseerd. Dat is een stijging van 15 miljoen in slechts een jaar tijd. De game wordt steeds fris gehouden met nieuwe seizoenen, updates en evenementen. Rainbow Six Quarantine is gebaseerd op Outbreak, verreweg het populairste evenement in Rainbow Six Siege. In Outbreak neem je het als team tegen een horde zombies op.