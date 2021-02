The Division 2 is al bijna twee jaar op de markt en pas geleden heeft de game een PlayStation 5-upgrade gekregen. Hier laat Ubisoft het niet bij, want de ontwikkelaar/uitgever heeft laten weten dat ze voorlopig door zullen gaan met het ondersteunen van deze titel.

Het is de bedoeling dat The Division 2 tot en met 2022 zal worden voorzien van nieuwe content. Waarschijnlijk zullen er ook meer cross-overs plaatsvinden, zoals dat vorige maand het geval was met Resident Evil. Je kan je dus de komende tijd blijven vermaken met deze game.