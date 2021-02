‘Insider’ Navtra wist vorige maand met het nieuwtje te komen dat er een PlayStation 5-versie van Final Fantasy VII Remake in de maak is. Nu komt de ‘leaker’ met aanvullende informatie.

Volgens Navtra zal de PS5-versie van de remake extra content bevatten, die als aanvulling op het verhaal dient. Verder zal de game ook naar de pc gaan komen, maar waarschijnlijk niet naar de Xbox.

Of deze informatie waar is, daar komen we wellicht al sneller achter dan we denken. Deze week zal co-regisseur Motomu Toriyama aanwezig zijn tijdens de ‘Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour’ om over nieuwe content voor de game te praten.