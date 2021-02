Op 20 april kunnen honkbalfans weer aan de slag met een nieuw deel in de MLB The Show-reeks en ditmaal ben je niet verplicht om een PlayStation-console in bezit te hebben. Om een tipje van de sluier op te lichten van wat je van het spel kunt verwachten, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld. Deze kan je onder dit bericht checken.

De nieuwe video laat zien dat er modi zijn voor iedereen. Wil je een realistisch seizoen naspelen dan kan dat natuurlijk, maar ook als je even casual een potje wilt spelen is dat geen probleem. Tevens worden er wat gameplaybeelden getoond van de PS4-versie, die draait op een PS5.

Voordat je er een verkeerd beeld van krijgt, er zal ook een PS5-versie van de game uitkomen.