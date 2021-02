Zin om eens in de basketbalfranchise van 2K Games te duiken? Dan is het meest recente deel natuurlijk NBA 2K21, die zeker de moeite waard is op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Deze game is nu ook aantrekkelijk geprijsd in de PlayStation Store, gezien het de deal van de week is momenteel.

Het gaat hier om twee edities en in beide gevallen betreft het de PlayStation 4 versie. De PlayStation 5 versie is helaas niet in de aanbieding. Desalniettemin mag er gesproken worden van een nette deal, zeker als het om de reguliere uitgave gaat.