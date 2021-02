Destruction AllStars is deze maand onderdeel van de gratis PS Plus games en het biedt een leuke multiplayer ervaring aan voor jou en je vrienden. Ontwikkelaar Lucid Games houdt de game nauwlettend in de gaten om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Eerder verscheen er al een update die de voice-chat aanpakte en deze nieuwe update pakt de dagelijkse en wekelijkse uitdagingen aan.

Beloningen voor deze challenges waren voorheen niet echt de moeite waard en dat verhelpt Lucid Games nu met deze update. Zo krijg je voor dagelijkse opdrachten in plaats van 3000 XP nu 25.000 XP. Wekelijkse challenges leveren nu AllStar Coins in plaats van XP op.

Deze hotfix richt zich dus met name op deze problemen en je kan hieronder de overige informatie van update 1.2.3. bekijken.