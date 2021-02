Bij de onthulling van Unreal Engine 5 op de PlayStation 5 wist Epic Games ons maar weer eens te verbluffen met hun technische vaardigheden. Het Amerikaanse bedrijf doet daar vandaag een schepje bovenop.

Epic Games heeft namelijk op hun website de MetaHuman Creator tool aangekondigd, die ontwikkelaars in staat moet stellen om levensechte personages te creëren. Men heeft daarvoor een korte trailer in elkaar gesleuteld die ons het eindresultaat laat zien en we moeten zeggen: de resultaten zijn werkelijk verbluffend.

Je kunt de beelden hieronder bekijken. Wat denken jullie: een prachtige ontwikkeling of veel te realistisch? Laat het ons weten in de comments!

“Bringing compelling real-time digital humans to life is incredibly challenging and time-consuming. It can take months of research, costly scanning equipment, and an army of tech artists. What if we could make the process radically simpler, faster, and more scalable—without compromising on quality?

We’re excited to share a sneak peek at MetaHuman Creator, a new tool that will empower anyone to create a bespoke photorealistic digital human, fully rigged and complete with hair and clothing, in a matter of minutes.”