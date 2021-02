Tromgeroffel, graag. Ben je al op de tafel aan het tikken? Goed. Hier komt-ie… Het vervolg op de Sonic The Hedgehog film heet… Sonic The Hedgehog 2. Ja, wij hadden het ook niet zien aankomen. Alle flauwe grapjes even daar gelaten, is het natuurlijk een logische titel. En daar zijn de makers van de film zich maar al te zeer van bewust. Zie ook hun bijbehorende knipoog op Twitter: “Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious.” Een beetje bijdehand, zo zien we het graag.

De titel werd onthuld in een eerste korte teaser, die eigenlijk alleen het logo (en dus ook de naam) van de film vrijgeeft. Oplettende zielen zullen echter een karakteristieke staart opmerken, die de ‘2’ in de titel van een eigen karakter voorziet. Deze lijkt duidelijk aan te geven dat het populaire personage Tails zijn opwachting zal maken in de sequel. Ook dit zal voor fans van de eerste film geen al te grote verrassing zijn. Zij zagen Tails immers al opduiken in een heuse after-credits scene.