We weten al heel lang dat Marvel’s Avengers een PS5-versie gaat krijgen. Eén die bovendien gratis is voor wie de huidige editie reeds in zijn kast heeft liggen. Het blijft echter al een hele tijd bijzonder stil rond de precieze inhoud en releasedatum van deze upgrade. Daar komt binnenkort ongetwijfeld verandering in. Op 16 februari volgt er immers opnieuw een ‘war table’ livestream, die de aandacht op de PS5-versie zal vestigen.

Dit is al een teken aan de wand dat Marvel’s Avengers nu inderdaad bijna naar Sony’s nieuwste console zal komen. En er is nog een signaal dat daarop lijkt te wijzen. De Trophylijst van de PS5-versie is namelijk op PSNProfiles verschenen, iets dat normaliter pas vlak voor de releasedatum gebeurt. Het ziet er dus naar uit dat we niet lang meer zullen moeten wachten op een geüpgradede versie van Marvel’s machtigste heldengame.