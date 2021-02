Dying Light ligt ondertussen al meer dan een half decennium in de winkelrekken. Toch blijft de zombietitel van Techland nog steeds updates krijgen, die het één en ander rechtzetten in of toevoegen aan de game. De nieuwste update – patch nummer 1.31 alweer – is onlangs live gegaan en blijkt toch weer de moeite te zijn.

De patch voegt nieuwe wapens, blauwdrukken en outfits toe, wat de herspeelbaarheid van Dying Light nog maar eens de hoogte in jaagt. Daarnaast worden er ook problemen opgelost. Naast het fiksen van een aantal bugs, heeft Techland er bijvoorbeeld ook voor gezorgd de gamelobby niet meer sluit wanneer de vierde speler vertrekt.

Of hoe Techland, zelfs meer dan vijf jaar na de releasedatum, zijn fans weigert in de steek te laten. Nu nog meer nieuws over Dying Light 2 en wij zijn tevreden.