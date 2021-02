HBO, Naughty Dog en Sony PlayStation hebben de handen ineengeslagen om een The Last of Us tv-serie te produceren. Daarvoor zijn verschillende grote namen aangetrokken met betrekking tot het aansturen van het project. De volgende belangrijke stap is natuurlijk het casten van mensen voor de rol van Joel en Ellie.

Inmiddels is dat ook gebeurd en Pedro Pascal zal de rol van Joel gaan vertolken, Bella Ramsey is gecast voor de rol van Ellie, waarmee de twee belangrijkste rollen nu vervuld zijn. Pedro Pascal is vooral bekend van de rol Oberyn Martell in Game of Thrones en natuurlijk zijn optredens in The Mandalorian.

Ramsey is voor Game of Thrones liefhebbers ook geen onbekende, in die serie speelde zij de rol van Lyanna Mormont. Craig Mazin, bekend als maker van Chernobyl, werkt ook mee, net zoals Neill Druckmann van Naughty Dog. Zo langzamerhand begint het hele project dus echt serieuze vormen aan te nemen.