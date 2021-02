Er is alweer een nieuwe sale van start gegaan in de PlayStation Store en die biedt voornamelijk Japanse games aan. Dit onder de noemer ‘Big in Japan Sale’ waarbij de korting kan oplopen tot maar liefst 75%. Er zitten zoals altijd weer erg interessante deals tussen, dus maak er zeker gebruik van als er wat leuks voor je tussen zit.

Het volledige overzicht van de sale kan je hier in de PlayStation Store vinden. Hieronder een greep uit het aanbod.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM 4 – Van €19,99 voor €9,99

Jump Force – Van €69,99 voor €9,79

Dragon Ball Z: Kakarot – Van €69,99 voor €27,99

Dark Souls Remastered – Van €39,99 voor €11,99

Dark Souls III – Van €49,99 voor €12,49

Ace Combat 7: Skies Unknown – Van €69,99 voor €9,79

Dark Souls II: Scholar of the First Sin – Van €19,99 voor €9,99

Sonic Mania – Van €19,99 voor €9,99

SoulCalibur VI- Van €69,99 voor €9,79

Sword Art Online: Alicization Lycoris – Van €69,99 voor €41,99

Dragon Ball Xenoverse 2 – Super Pass – Van €24,99 voor €12,49

Judgment – Van €59,99 voor €19,79

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX – Van €49,99 voor €12,49

Tekken 7 – Season Pass – Van €24,99 voor €7,49

Tekken 7 – Season Pass 2 – Van €29,99 voor €11,99

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV Digital Deluxe Edition – Van €79,99 voor €59,99

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – Van €29,99 voor €8,99

One Piece: World Seeker Deluxe Edition – Van €97,99 voor €24,49

STRIDER – Van €14,99 voor €2,99

Shenmue III – Digital Deluxe Edition – Van €74,99 voor €22,49

The Witch and the Hundred Knight: Revival Edition – Van €39,99 voor €13,19

The Witch and the Hundred Knight 2 – Van €49,99 voor €19,99

Giraffe and Annika – Van €29,99 voor €19,49

GUILTY GEAR – Van €9,99 voor €4,99

Umbrella Corps – Van €14,99 voor €3,74

Akiba’s Beat – Van €19,99 voor €4,99

Sakura Wars Deluxe Add-on Bundle – Van €19,99 voor €9,99

Little Dragons Café – Van €44,99 voor €31,49

