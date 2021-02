Jaren geleden werd er gewerkt aan een shooter met de titel Six Days in Fallujah, maar die game heeft nooit het levenslicht gezien. Een van de redenen die daar op de achtergrond meespeelde was de controverse rondom deze titel, omdat het nog te vers in het geheugen lag. Dit voornamelijk omdat de oorlog in Irak officieel voorbij was, maar er nog dagelijks gevochten werd. Hierbij zijn specifiek in Fallujah veel onschuldige slachtoffers gevallen, waardoor het gevoelig lag.

Uitgever Konami trok zich destijds terug van het project, gezien er té veel om te doen was. Nadien is de ontwikkeling gestopt en de game is in vergetelheid geraakt, tot vandaag. Uitgever Victura en ontwikkelaar Highwire Games hebben aangekondigd dat de game alsnog weer in ontwikkeling is. Het is een volledig nieuw project, ook omdat de studio anders is, maar het oorspronkelijke idee is wel het uitgangspunt.

Verder zijn er mensen bij betrokken die eerder bij Bungie aan Halo en Destiny hebben gewerkt, wat wat vertrouwen schept voor de kwaliteit van de game. De game blijkt ook al drie jaar in de maak te zijn en de bedoeling is dat Six Days in Fallujah nog dit jaar verschijnt, onder andere voor pc en consoles. Specifieke platformen zijn nog niet genoemd.