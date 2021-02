Het is geen geheim dat Nintendo met een flink probleem te maken heeft aangaande de Joy-Cons. Vrijwel alle Joy-Cons die er op de markt zijn, zullen uiteindelijk een zeer irritant probleem krijgen: stick drift. Oftewel, zonder een pookje te bewegen stuurt de controller een signaal uit naar de game, waardoor je een bewegingsactie ziet gebeuren. Soms kan dat liggen aan een beetje vuil bij de contactpunten van een pookje of juist door een productiefout. Nintendo heeft gelukkig te kennen gegeven dat dit probleem zich inderdaad voordoet en biedt gratis reparaties aan om het op te lossen.

Maar erg fijn is het allemaal niet en het is vooral een rompslomp voor de consument. Microsoft heeft er ook een handje van. Zij hebben ook ervaring met in de rechtszaal staan om dit specifieke probleem te verdedigen tegenover aanklagers die van mening zijn dat het niet de bedoeling is om zulke halfbakken producten te verkopen. Het lijkt er in die zin tot op heden op dat Sony de dans een beetje ontspringt, niet?

Nou, dat valt tegen, want hoewel de DualShock 4 controller genoeg eigen problemen kende, lijkt de DualSense ook niet de perfecte controller te zijn. In de review hebben we met uitgebreid enthousiasme besproken hoeveel meer verbeterd de DualSense is ten opzichte van de DualShock 4. Toch lijkt Sony in de voetsporen te treden van de concurrenten wat betreft het drifting probleem. Verschillende gamers melden dit namelijk ook te ervaren met de nieuwe controller voor de PS5.

Er is zelfs een onderzoek gestart door een advocatenkantoor om te kijken of er genoeg reden is om over te gaan tot handelen, mogelijk via een collectieve rechtszaak. Het kan dus zomaar zijn dat ook Sony eraan moet geloven en zich moet verdedigen tegenover de rechter, net zoals Microsoft en Nintendo eerder hebben moeten doen. Dit omtrent eenzelfde soort probleem. Erg opvallend.

We durven bijna te stellen dat het de normaalste zaak van de wereld is geworden, want ondanks het bestaan van dit euvel blijven controllers (voor alle platformen) als warme broodjes over de toonbank vliegen. Iets met beter genezen dan voorkomen, lijkt het wel? Misschien dat het uiteindelijk voor een groot bedrijf goedkoper is om zulke problemen op te lossen via garantie dan een andere productielijn te starten voor aangepaste modellen. Of is de huidige technologie voor pookjes simpelweg te fragiel? Want eerlijk is eerlijk, controllers zijn meer secuur dan ooit te voren en die technologie blijft zich natuurlijk ontwikkelen.

Het is nog altijd geen excuus, je zou er ook vanuit mogen gaan dat al deze producten op voorhand gewoon goed getest zijn. Maar het lijkt toch een trend te worden onder de modernere controllers. Uit eigen ervaring kan ik ook beamen dat zowel de Nacon controllers die ik heb gereviewed, alsook de Astro C40, uiteindelijk last kregen van drifting.

Het is dus duidelijk dat er iets moet veranderen aan de productie van controllers. Zo komen we dus bij de stelling van deze week en die luidt dat stick drifting gewoonweg niet mag voorkomen. Ik kan me voorstellen dat het voor de consument een grote irritatie is om telkens met een defect product te kampen, maar hetzelfde geldt ook voor de grote bedrijven die de hele handel moeten repareren of vervangen. Hoewel het aan hen de taak is om juist materiaal te leveren dat per definitie niet met deze issues te maken heeft.

Er zijn genoeg consumenten die het geluk hebben nooit ergens last van te krijgen, maar er zal altijd een groep tussen zitten die het veel ergernis oplevert. Wat vinden jullie? Hebben jullie ook ervaring met stick drifting of ben je een van de gelukkige die er geen last van heeft? Wordt het tijd dat Microsoft, Sony en Nintendo iets gaan veranderen aan hun producties of valt het allemaal wel mee? Laat het hieronder in de comments weten.