Begin deze week maakte ontwikkelaar CD Projekt RED bekend dat ze slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval, waarbij de broncode van onder andere The Witcher 3 en Red Engine is buitgemaakt. De hackers stelden dat CD Projekt RED binnen 48 uur moest reageren, maar daar had de ontwikkelaar lak aan.

In plaats daarvan maakten ze de diefstal van de data bekend via Twitter en ze hebben verschillende instanties ingeschakeld om het incident te onderzoeken. In de tussentijd hebben de hackers hun geld kunnen verdienen, want ze hadden een veiling opgezet, maar die is nu gesloten. Dit omdat er een bod van buitenaf is gekomen, wat naar tevredenheid is.

Waar dit bod vandaan komt is niet duidelijk, ook staat erbij dat de voorwaarde is dat de content niet nog meer verkocht en gedeeld wordt. Dit laat KELA, een Twitteraccount dat activiteiten op het darkweb volgt, weten via een nieuw bericht. CD Projekt RED wilde niet toegeven aan de eisen, dus de vraag is nu wie het gekocht heeft en waarom er een voorwaarde werd gesteld.

Of we er ooit achter zullen komen valt te betwijfelen.