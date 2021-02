Strategy RPG-fans met een pc zijn wellicht bekend met de Disciples-serie. Binnenkort kunnen console-gamers ook met deze serie kennismaken, want het nieuwste deel zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.

Disciples: Liberation wordt omschreven als een ‘mature dark fantasy strategy RPG’ met turn-based gevechten. Het is de bedoeling om het land Levendaar te bevrijden en om dat te bereiken moet je onder andere een leger vormen van maximaal 50 man. De strategy RPG staat gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar en belooft een singleplayer campagne te bieden die meer dan 80 uur in beslag zal nemen. Daarbuiten is er een mogelijkheid om online één-op-één gevechten aan te gaan.

Disciples: Liberation wordt gemaakt door Frima en Kalypso Media zal als uitgever dienen. Er is ook een aankondigingstrailer vrijgegeven en die check je hieronder. Deze laat geen gameplay zien, maar geeft wel aan wat voor sfeer je kunt verwachten.