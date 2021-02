Zeg je Ubisoft, dan denk je aan ‘big budget’ titels als Assassin’s Creed en Watch Dogs. De Franse ontwikkelaar/uitgever gaat echter wat veranderingen doorvoeren, waardoor er minder gefocust zal worden op deze Triple A-games.

CFO Frederick Duguet heeft laten weten dat Ubisoft meer free-to-play titels wil uitgeven en dat ze zich meer willen gaan richten op de mobiele markt. Dit betekent niet dat er geen grote titels meer op de markt zullen verschijnen van Ubisoft, alleen de frequentie zal afnemen ten opzichte van wat we gewend zijn van de laatste jaren.

“In fiscal 22, we continue our evolution from a AAA release-centric model towards a model where AAAs stand alongside new premium and free-to-play innovative experiences across platforms. These diverse experiences will feed on each other through complimentary gameplay and business models.

[…]We said for a number of years that our normal template is to come either with three or four AAA games, so we’ll stick to this pattern for fiscal 2022. But we see that we are progressively, continuously moving from a model that used to be only focused on AAA releases to a model where we have a combination of strong releases from AAAs and strong back catalog dynamics, but also complimenting our program of new releases with free-to-play and other premium experiences.”