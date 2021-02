In 2019 viel het doek voor Telltale Games en hiermee verdwenen diens games uit de PlayStation Store. Een van deze titels was Tales from the Borderlands. Deze keert volgende week echter weer terug in de digitale winkel van Sony.

Tales from the Borderlands zal op 17 februari weer in de PlayStation Store te vinden zijn voor aanschaf. Ditmaal worden alle episodes in één pakket aangeboden. Er zijn ook al verschillende berichten naar buiten gekomen dat er een PS5-versie op komst is, dus wellicht zal die editie ook op die datum beschikbaar worden gesteld. Hopelijk horen we daar snel meer over.