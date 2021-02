Liefhebbers van de ‘World of Darkness’ worden dit jaar aardig verwend. Vorige week kwam Werewolf: The Apocalypse – Earthblood uit en nu staat de volgende game in het bekende universum al bijna klaar.

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest is al verkrijgbaar op pc en Nintendo Switch. Op 24 februari zal de game ook naar de PlayStation 4 en Xbox One komen. Het is echter wel een geheel andere game dan de eerder benoemde titel. Earthblood. Heart of the Forest is namelijk een visual novel met RPG invloeden.

In de game speel je als Maia, die naar Polen reist om meer te weten te komen over haar voorgeslacht. Al snel komt ze terecht in een spannend avontuur waar ze erachter komt dat haar familie een donker geheim met zich meedraagt.

Buiten het bekendmaken van de releasedatum voor Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest is er ook een trailer beschikbaar gesteld. Die kan je hieronder bekijken.