Aanvankelijk zou Ratchet & Clank: Rift Apart in de ‘releasewindow’ van de PlayStation 5 verschijnen, maar dat gaat Insomniac niet lukken. Dat blijkt wel uit de releasedatum die de game gekregen heeft. Via het PlayStation Blog laat Sony zojuist namelijk weten dat de PS5-exclusive op 11 juni later dit jaar verschijnt.

Als je de game in pre-order plaatst, dan krijg je wat digitale extra’s. Dit zijn een Carbonox Armorset en het Pixelizer wapen. Deze bonus geldt zowel voor de reguliere als de Digital Deluxe Edition. Deze editie bevat buiten de gewone game nog de nodige extra’s, zoals opgesomd op de afbeelding hieronder.

Ratchet & Clank: Rift Apart is a brand-new full-length adventure. When the evil Dr. Nefarious uses a device that can access alternate dimensions to find a galaxy where he always wins, Ratchet and Clank are separated. As they try to re-unite, they will meet a new Lombax resistance fighter, explore new and familiar locales (but with new dimensional twists!), and wield a whole new arsenal of out of this world weapons.