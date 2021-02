De DualSense is een geprezen controller, maar toch lijkt er een probleem schuil te gaan onder het mooie oppervlak. Verschillende gamers melden namelijk dat de sticks last hebben van drifting. Dit wil zeggen dat de sticks beweging registreren waarop een game reageert, dit terwijl er geen input gegeven wordt door de speler. Dit kan in bepaalde situaties heel erg vervelend zijn, want de controller gaat als het ware een eigen leven lijden.

Dit is voor een bedrijf als Sony natuurlijk niet prettig, want hier moeten ze op reageren door controllers te vervangen en dat kost ze geld. Beter zou een aanpassing zijn in de controller zelf, maar het is een beetje de vraag of Sony dat gaat doen. Het advocatenkantoor Chimicle Schwartz Kriner & Donaldson-Smith is echter in de weer om uit te zoeken of ze een collectieve rechtszaak tegen Sony hieromtrent kunnen aanspannen.

Zij zijn niet onbekend met dit probleem, want eerder spanden ze al een collectieve rechtszaak tegen Nintendo aan. In dat geval omtrent stick drifting met de Joy-Con controllers van de Nintendo Switch. Op dit moment is het kantoor echter in een verkennende fase, dus het is nog niet zeker of het ook echt tot een aanklacht komt.