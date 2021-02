Vorig jaar juni verscheen Assetto Corsa Competizione voor de PlayStation 4. Van deze uitermate realistische racer verscheen er hier natuurlijk al een review. Zoals te lezen was, is de game zeker een aanrader, met name voor de sim-liefhebber. Nu is echter aangekondigd dat je het onderste uit de kan zal kunnen halen, want er komt een PS5 release van de game aan.

Toen de game vorig jaar uitkwam, bevatte het alleen de Blancpain GT Serie uit 2018, maar ondertussen heeft de ontwikkelaar ook de Intercontinental GT Challenge en de GT4 wagens toegevoegd voor extra speelplezier. Dit zal dus ook bij de PS5-versie inbegrepen zitten.

Wanneer de PS5-versie zal verschijnen is nog niet bekend, wel dat het ergens dit jaar zal zijn. Zodra wij een update krijgen, lees je het hier op PSX-Sense.