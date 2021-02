Naar wekelijkse gewoonte krijgen we van SNK ook deze week een nieuw personage van de aankomende game The King of Fighters XV te zien. Deze keer is dit spierbundel Joe Higashi, die vecht in z’n blote bast

De onderstaande trailer geeft de eerste beelden van Higashi weer en daarin is te zien dat hij er niet naast mept en trapt. Wij zouden in ieder geval niet graag aan de ontvangende kant van die klappen willen staan.

Een releasedatum hebben we echter nog niet gekregen en ook de platformen waar de game allemaal op zal verschijnen, is nog niet bekend. Wel weten we dat als er verdere informatie naar buiten komt, je dit hier kan lezen.