Zoals vast velen van jullie, keken ook wij reikhalzend uit naar de release van Skull & Bones, maar dat lijkt nog heel lang te duren. In de tussentijd zou elke piraat-fanaat zich kunnen bezighouden met King of Seas. Deze game is een actie-rollenspel en speelt zich af in een piratenwereld waarbij je de strijd aangaat met vijanden, je verloren eilanden ontdekt en je vele schatten probeert te bemachtigen.

Jammer genoeg heeft ontwikkelaar 3DCloud meegedeeld dat ze de launch uitstellen naar de maand mei. Er is echter ook positief nieuws te melden, want Team17 gaat meehelpen om de gameplaykwaliteit van de game nog verder op te drijven. Ze zullen ook 3DCloud bijstaan in het implementeren van verschillende talen, zoals het Duits, Frans, Spaans en het Chinees.

King of Seas zal in de lente verschijnen op de Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc en dit voor de prijs van 24,99 euro. Hieronder kan je de aankondigingstrailer van Team17 bekijken.