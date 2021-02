De aankondigingen omtrent de Borderlands film volgen elkaar in rap tempo op. Nadat eerder deze week Jamie Lee Curtis al bevestigd werd is nu ook Jack Black aangetrokken voor een rol in de film. Hij zal echter niet in zijn gedaante te zien zijn, want hij spreekt de stem van Claptrap in laat The Hollywood Reporter weten.

Eli Roth regisseert de film en hij acht Black de beste persoon om Claptrap te vertolken, zo zei hij het onderstaande tegen de eerder genoemde site. Met deze uitbreiding neemt de cast serieuze vormen aan, want eerder werden ook al Kevin Hart en Cate Blanchett aangetrokken.

“I am so excited to reunite with Jack, this time in the recording booth. Claptrap is the funniest character in the game, and Jack is perfect to bring him to the big screen.”</blockquote.