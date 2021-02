Oddworld: Soulstorm is al een lange tijd in ontwikkeling en werd eind vorig jaar naar de lente van dit jaar doorgeschoven. Nu heeft de game nog altijd geen releasedatum, maar we krijgen er wel steeds meer van te zien en dat is een goed teken. De release komt immers dichterbij.

Vandaag een gloednieuwe trailer die wat meer van de gameplay uitlegt, waardoor er een duidelijk beeld ontstaat van hoe de game precies in z’n werk gaat. Dit voor het geval je er niet bekend mee bent. Dat krijgt natuurlijk ondersteuning van in-game en cinematische beelden en dat alles in net iets meer dan een minuut.

Check de trailer hieronder en meer over Oddworld: Soulstorm kan je hier vinden.