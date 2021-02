In de afgelopen weken hebben we al wat aandacht besteed aan PlayStation Now, want het is een service om te blijven. Met de toenemende bibliotheek, het gebruikersgemak en de beschikbaarheid op verschillende platformen kan gesproken worden over een omvangrijke dienst die z’n werk goed doet.

Sony blijft dit natuurlijk steeds verder uitbreiden en logisch ook, de gebruikers nemen gestaag toe. In aanvulling op onze focus op PlayStation Now hebben we in samenwerking met Sony PlayStation deze week een leuke actie. We geven namelijk drie keer een abonnement voor drie maanden weg.

Kans maken? Vertel ons waarom jij een PlayStation Now code zou moeten krijgen! Heb je wat creatiefs op papier gezet? Dan volg je even de onderstaande stappen voor je inzending en dat is voldoende. Als je de winnaar bent, dan sturen we je de vouchercode toe.

Belangrijk om te weten, als je deze vouchercode inlost op je PlayStation Network account, dan krijg je drie maanden kosteloos toegang. Nadien zal het abonnement automatisch (tegen betaling) verlengd worden, tenzij je dit uitschakelt bij de abonnementen tab in je persoonlijke instellingen. Meer daarover tref je in dit uitgebreide artikel.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'PS Now' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 21 februari 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation.