’s Werelds bekendste detective maakt binnenkort zijn terugkeer in Sherlock Holmes: Chapter One. Ontwikkelaar Frogwares keert terug naar hun meest bekende franchise en probeert met Chapter One een origin story van de detective neer te zetten. We kregen de laatste tijd mondjesmaat steeds meer info over deze titel en dat is nu opnieuw het geval met de komst van een korte teaser.

In de onderstaande video kan je ongeveer een halve minuut aan concrete gameplay van de game bewonderen. Zo zien we een vuistgevecht, een vreemde dame en enkele lijken op het toneel komen. Gezellig toch!

Sherlock Holmes: Chapter One komt in de loop van 2021 uit. Voor meer info kan je onze verwachtingen van de game nalezen.