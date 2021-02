Morgen is het 14 februari en dan is het natuurlijk Valentijnsdag. Rockstar Games viert deze feestdag ook in GTA Online. De nieuwste wekelijkse update brengt namelijk diverse promoties met zich mee waarmee je in de Valentijnsstemming kunt komen.

Zoals we gewend zijn, kun je nu in diverse modi extra bonussen verdienen. In twee speciale Valentijnsmodi – Till Death Do Us Part en Shotgun Wedding – krijg je nu drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal. DJ Missions leveren tijdelijk dubbele beloningen op. Om Valentijnsdag te vieren geven Nightclubs deze week gratis champagne weg aan alle gasten.

Iedereen die deze week een Heist Finale succesvol weet te voltooien, wordt beloond met een gratis Buckingham Luxe Tee. De Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort geeft je deze keer de mogelijkheid om de Vapid Dominator GTX als hoofdprijs te winnen.

Verder zijn er ook nieuwe kortingen, die ook gedeeltelijk in het teken staan van Valentijnsdag. De details daarvan check je hieronder.