De afgelopen dagen hebben spelers bijzondere dingen gespot tijdens het spelen van Call of Duty: Warzone. Het lijkt erop dat op deze manier teasers worden gedeeld voor aankomende nieuwe content voor de Battle Royale-game.

Zoals je hieronder kan zien, krijgen spelers op willekeurige momenten vreemde glitches in hun scherm te zien. Niet veel later ontdekten spelers ook een bijzonder nieuw object in Verdansk. Het gaat om een machine met een knop die als beschrijving ‘Activate Zombies’ heeft. Wanneer spelers op de knop drukken, gebeurt er echter (nog) niets.

Deze veranderingen zijn waarschijnlijk teasers voor iets dat komen gaat in Call of Duty: Warzone. Activision heeft immers eerder op vergelijkbare wijze teasers voor Call of Duty: Black Ops Cold War gedeeld in Warzone. De vraag is nu vooral waar de teasers precies voor zijn. Zou het tweede seizoen van Call of Duty: Warzone aanstaande zijn? Of gaat het wellicht om een speciaal in-game evenement? Hoe dan ook lijken zombies een rol te gaan spelen. Wordt vervolgd!

Some players appear to be getting these static screen shakes and takeover in Warzone 👀 Teasers for Season 2? (@Caber_CC) pic.twitter.com/3uyUbj3DhK — Call of Duty News (@charlieINTEL) February 11, 2021