Persona 5 Strikers, de hack & slash Persona-spin-off van ontwikkelaar Omega Force, verscheen ongeveer een jaar geleden al in Japan. Over iets meer dan een week brengt Atlus de game ook eindelijk hier in het Westen uit en afgaande op de reviews die zijn verschenen, wordt het lange wachten wel beloond.

De afgelopen dagen zijn namelijk al aardig wat reviews van Persona 5 Strikers online verschenen en de game scoort uitstekende cijfers. De gemiddelde score op Metacritic is momenteel 85 uit 100 en het laagste cijfer is met 75 alsnog verre van slecht.

Hieronder kun je alle reviewscores checken. Onze review van Persona 5 Strikers mag je spoedig verwachten. De game komt op 23 februari uit voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc.