Deathloop, de volgende game van Arkane Studios, verschijnt binnen enkele maandjes op de PS5 en dat wil zeggen dat het wel eens tijd wordt om de hypetrein op volle toeren te laten gaan draaien. Deze tijdelijke PS5-exclusive heeft dan ook een nieuwe, doch korte, trailer gekregen die op het Twitteraccount van PlayStation werd gepost.

In deze korte trailer zien we het hoofdpersonage Cole aan het werk, terwijl hij wanhopig probeert te ontsnappen uit de tijdslus die Blackreef Island in bedwang houdt. We krijgen wat nieuwe gameplay te zien én we zien hierbij ook verschillende wapens en vaardigheden aan het werk.

Deathloop verschijnt op 21 mei voor de PS5 en pc, maar de Xbox-versie volgt een jaar later. Bekijk de trailer hieronder.