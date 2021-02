De “Ace Attorney” franchise is bij ons vooral bekend dankzij de “Phoenix Wright” games. Een tijdje geleden mochten we op de PS4 zelfs kennis maken met de eerste drie games uit die franchise, dankzij de release van de “Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy”. Capcom lijkt nu ook van plan om andere games uit de franchise op de PS4 uit te brengen.

In de franchise zitten er namelijk ook twee spin-off titels, onder de naam “The Great Ace Attorney”. Deze games waren voordien enkel beschikbaar in Japan op de Nintendo 3DS, maar op een Taiwanese ratingsite werd echter een nieuwe PS4-game vastgelegd met de naam “The Great Ace Attorney Chronicles”. Hoogst waarschijnlijk gaat het hier dus om een Engelstalige versie van beide spin-off titels die in de maak is. “The Great Ace Attorney” komt op vele vlakken overeen met de “Phoenix Wright” games, maar je volgt hier de avonturen van Ryūnosuke Naruhodō, die een voorouder is van Phoenix Wright.

Momenteel is nog niets officieel bevestigd, maar we houden jullie op de hoogte!