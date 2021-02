Het lijkt erop dat we nog lang niet van Star Wars af zijn, want de games, sequels, spin-offs,… in het universum ‘far far away’ blijven maar komen. Actrice Janina Gavankar, die in Star Wars: Battlefront II de rol van Iden Versio vertolkte, doet ons nu vermoeden dat nog een nieuwe Star Wars game in de maak zou zijn. Op ResetEra werd namelijk opgemerkt dat deze actrice een wel erg interessante tweet de wereld in stuurde.

Wanneer een fan vroeg wat Iden Versio zoal aan het doen was ten tijde van “The Mandalorian”, een serie die zich afspeelt in het Star Wars universum, antwoordde ze met de volgende tweet.

In deze tweet tagt ze ook Mitch Dyer en Walt Williams, die beiden schrijvers waren van Battlefront II. Voeg daar dan nog eens aan toe dat zowel zij als TJ Ramini, de acteur die Del Meeko in Battlefront II speelde, een tijdje geleden beiden een tweet postten met een motion capture kostuum en dan kan het speculeren beginnen…