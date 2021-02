In het verleden zijn er diverse Hot Wheels-games verschenen, maar de laatste jaren hebben we niets meer vernomen rondom nieuwe releases die gebaseerd zijn op de bekende miniatuurautootjes. Nu lijkt het erop dat daar later dit jaar verandering in gaat komen. Via de Microsoft Store is namelijk het bestaan van een nieuwe Hot Wheels-game gelekt. De game heet Hot Wheels Unleashed en wordt ontwikkeld door Milestone, de studio die we kennen van onder andere MXGP, MotoGP en RIDE.

Op de pagina van de Microsoft Store – die inmiddels alweer offline gehaald is – viel te lezen dat je in Hot Wheels Unleashed de meest iconische Hot Wheels-auto’s kunt verzamelen en deze ook volledig kunt personaliseren met een livery editor. Hier kun je dan mee racen op zelfgemaakte tracks met loopings, bochten en de nodige stunts. De game zou volgens de beschrijving ondersteuning bieden voor online multiplayer voor twaalf spelers, maar ook een split-screen modus bevatten voor twee spelers.

Volgens de Microsoft Store komt Hot Wheels Unleashed uit voor de Xbox Series X|S en Xbox One. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de game ook verschijnt voor de PlayStation 5 en PlayStation 4, al zullen we dat natuurlijk moeten afwachten. De releasedatum die werd vermeld is 30 september van dit jaar. Nu de game is gelekt, lijkt het een kwestie van tijd totdat Milestone met een officiële aankondiging komt. We houden jullie op de hoogte.