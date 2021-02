Op 12 februari werd het Chinees Nieuwjaar gevierd en ook Ubisoft doet mee met de festiviteiten. Ter ere van het nieuwe jaar in China – ditmaal het jaar van de os – zijn er speciale outfits voor Watch Dogs: Legion gelanceerd die je nu tijdelijk gratis kunt bemachtigen.

Zoals je op de afbeelding kunt zien gaat het om diverse kledingitems en een masker, die natuurlijk helemaal in de stijl van Chinees Nieuwjaar zijn. Je kunt de items gratis claimen via Ubisoft Connect. Wees er wel op tijd bij, want de outfits zijn tot en met 25 februari verkrijgbaar.

🎉Celebrate the Lunar New Year with new free Rewards in Watch Dogs: Legion!

Available only for a limited time, until 25 February at 2:30pm UTC.

Get these awesome items in Ubisoft Connect!

👉https://t.co/K60QrS6emW pic.twitter.com/epEjQAD38V

