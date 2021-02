Capcom heeft aangekondigd dat seizoen 5 van Street Fighter V op 22 februari begint. Op die dag verschijnt er een grote update die gratis content met zich meebrengt. Tevens wordt er gedurende het seizoen ook de nodige betaalde DLC uitgebracht.

Wanneer het vijfde seizoen volgende week begint, wordt Dan Hibiki uitgebracht als DLC-personage. Later in het seizoen zullen nog vier andere personages worden uitgebracht, waaronder Rose, Oro en Akira. Je krijgt toegang tot al deze personages wanneer je de Character Pass of de Premium Pass bezit. Bezitters van de Season 5 Pass krijgen als bonus ook nog ‘Eleven’. Dit bijzondere personage transformeert in een willekeurig personage dat je bezit en wordt ook uitgerust met een willekeurige V-Skill en V-Trigger.

Op 22 februari brengt Capcom ook een gratis update voor Street Fighter V uit, waarmee er ook gratis content aan de game wordt toegevoegd. Zo krijgen alle spelers een nieuwe stage, genaamd ‘The Grid Alternative’. Ook wordt de nieuwe V-Shift feature geïntroduceerd. Dit is een defensieve move waarmee je uit een benauwde situatie kunt ontsnappen. Als je V-Shift inzet, ben je tijdelijk niet aan te vallen en wordt de tijd vertraagd, waardoor je jezelf rustig in veiligheid kunt brengen en je volgende stap kunt plannen.

De gratis update brengt ook nog balansaanpassingen voor alle personages in Street Fighter V met zich mee. Capcom maakt op 22 februari, wanneer seizoen 5 van start gaat, de details hiervan bekend.