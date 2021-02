Zo nu en dan komen er ‘demakes’ voorbij van moderne titels die terug naar een PS One ‘staat’ worden gezet en dat heeft meermaals mooie resultaten opgeleverd. Dit zagen we eerder bijvoorbeeld gebeuren met Cyberpunk 2077 en nu is ook een andere titel van CD Projekt RED aan de beurt.

Het gaat hier natuurlijk om The Witcher 3 waarvan een bekende scene nu gepresenteerd wordt in PS One stijl. Het resultaat mag er zijn, want het kent gelijk dat nostalgische uiterlijk. Check de video hieronder voor de scene in kwestie.