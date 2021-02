In de Yooka-Laylee franchise zijn nu twee delen verschenen, maar het is alweer enige tijd stil rondom dit duo. Liefhebbers van de franchise hoeven zich geen zorgen te maken, want er zit meer aan te komen. Dit heeft de ontwikkelaar laten weten die daarbij aanstipt dat ze de ontwikkelcapaciteit zullen vergroten met het aantrekken van nieuwe mensen.

In detail wilde de ontwikkelaar niet treden, maar wel kon men kwijt dat er ruimte is voor verschillende games waarin personages uit het Yooka-Laylee universum een rol spelen, wat de fans van de franchise erg zullen waarderen. Men hoopt het project binnen aanzienlijke tijd te onthullen, maar daar wilden ze nog geen datum op plakken. Het is dus even afwachten.

Hoe dan ook, er zit meer aan te komen en zodra we wat vernemen lees je het hier.