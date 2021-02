In een interview met het Engelstalige Officiële PlayStation Magazine heeft Peter Fabiano van Capcom de lat voor Resident Evil 8 nog maar eens hoger gelegd. De man besprak uitgebreid de ambities van zijn team en schoof Resident Evil 4 – nog steeds de hoogst gewaardeerde titel in de franchise – naar voren als ultieme inspiratiebron. Daarna noemde hij het achtste deel in de reeks zonder verpinken de “beste survival horror game aller tijden”. We laten de man even zelf aan het woord:

“Concepting and planning was something going through our developers’ minds since towards the end of Resident Evil VII: Biohazard. The team grew quite attached to Ethan as a character so we knew we wanted to continue his story arc. We wanted to continue to have players experience the game through the eyes of protagonist Ethan Winters. This is a continuation of Resident Evil VII: Biohazard after all.”

“This really helped to keep our vision on target. And since we are constantly sharing information across Resident Evil teams, that really helped inform us in making what we consider the best survival horror game to date.”

“You’ll notice we took a lot of inspiration from Resident Evil 4. The team has put a ton of effort into creating a truly authentic feel. There are plenty of surprises to keep you on your toes; players will find a balance of combat, exploration, and puzzle solving.