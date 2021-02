Dino Crisis wist rond de eeuwwisseling een behoorlijke indruk na te laten als – en nu gaan we even bewust kort door de bocht – ‘Resident Evil met dinosaurussen’. De game kreeg enkele vervolgen, waarna de franchise een stille dood stierf. Vandaag de dag hebben we nog steeds geen opvolger of reboot mogen verwelkomen, terwijl andere grote horrorreeksen als Resident Evil en Silent Hill niet uit het nieuws weg te slaan zijn. Als het aan ontwikkelaar Hashbane Interactive ligt, komt hier binnenkort verandering in.

Hashbane heeft namelijk onlangs Instinction aangekondigd, een titel die expliciet naar voren geschoven wordt als de spirituele opvolger van Dino Crisis. Met onderstaand statement en de bijbehorende, uiterst sfeervolle trailer maakt Hashbane deze intenties duidelijk. Je speelt een lid van een bergingsteam dat in een wereld vol dinosaurussen moet zien te overleven. Klinkt behoorlijk angstaanjagend, maar het zou ook erg mooi moeten zijn, met ray tracing effecten, een resolutie van 8K en maar liefst 120 fps.

In 2022 zou de game moeten verschijnen op zowel de huidige als de vorige generatie consoles. Onze interesse is alvast gewekt.

“We wanted what many gamers wanted, a modern take on an age old cult classic, a dinosaur survival game with modern mechanics and a compelling story. After 20 years [of] waiting we had no choice but to make one ourselves, and it had to be amazing so as to pay homage to the original, with full mod support for the community!”