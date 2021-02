Ontwikkelaar Prideful Sloth heeft aangekondigd dat hun game Yonder: The Cloud Catcher Chronicles in mei voor de PlayStation 5 zal verschijnen. Om aan te geven dat het hier niet zomaar om een heruitgave gaat, heeft deze versie toepasselijk de subtitel ‘Enhanced Edition’ gekregen.

In deze verbeterde versie zal er onder andere gebruikt gemaakt gaan worden van de speaker en haptische feedback van de DualSense controller. Daarnaast mikt Prideful Sloth op een 4K resolutie en een framerate van 60 frames per seconde. Ten slotte zullen er in deze versie nieuwe accessoires aanwezig zijn voor de hoofdpersoon.

Je kunt de aankondigingstrailer hieronder bekijken.