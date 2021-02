Liefhebbers van games van CyberConnect2 kunnen dit jaar aan de slag met Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan. Deze game bevat ook een ‘Versus Mode’ en die is voor het eerst getoond in een video, die je onder dit bericht kunt checken.

De video laat ook zien welke personages er in ieder geval speelbaar zullen zijn. Deze zijn: Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibara en Giyu Tomioka. Hoogstwaarschijnlijk zullen er in de loop van tijd meer vechters worden onthuld.